تراند الفن: ارتفاع صادم لعدد ضحايا حريق مستشفى كورونا بالعراق

صحيفة المرصد: أعلنت مديرية صحة ذي قار العراقية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة قتلى الحريق الذي نشب في مستشفى الإمام الحسين، المخصص لمرضى كورونا، إلى 83 قتيلا.

وبحسب “سكاي نيوز”، أقال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الاثنين، مدير صحة ذي قار ومديري مستشفى الحسين والدفاع المدني في المحافظة، وإخضاعهم للتحقيق عقب الحريق.

ووفقا لبيان صادر عقب اجتماع طارئ للكاظمي مع عدد من المسؤولين الحكوميين وقيادات أمنية، فقد قرر الكاظمي البدء بتحقيق حكومي عالي المستوى، للوقوف على أسباب الحادثة، وإيفاد فريق حكومي وأمني لذي قار لمتابعة الإجراءات ميدانيا.

وكشفت تقارير الشرطة الأولية أن انفجار خزان أوكسجين داخل جناح مرضى كوفيد-19 هو السبب المرجح لنشوب الحريق.