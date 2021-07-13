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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 02:10 مساءً - أدمن 60 دقيقة مضت المرصد 16 زيارة
صحيفة المرصد: أعلنت مديرية صحة ذي قار العراقية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة قتلى الحريق الذي نشب في مستشفى الإمام الحسين، المخصص لمرضى كورونا، إلى 83 قتيلا.
وبحسب “سكاي نيوز”، أقال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الاثنين، مدير صحة ذي قار ومديري مستشفى الحسين والدفاع المدني في المحافظة، وإخضاعهم للتحقيق عقب الحريق.
ووفقا لبيان صادر عقب اجتماع طارئ للكاظمي مع عدد من المسؤولين الحكوميين وقيادات أمنية، فقد قرر الكاظمي البدء بتحقيق حكومي عالي المستوى، للوقوف على أسباب الحادثة، وإيفاد فريق حكومي وأمني لذي قار لمتابعة الإجراءات ميدانيا.
وكشفت تقارير الشرطة الأولية أن انفجار خزان أوكسجين داخل جناح مرضى كوفيد-19 هو السبب المرجح لنشوب الحريق.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ارتفاع صادم لعدد ضحايا حريق مستشفى كورونا بالعراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.