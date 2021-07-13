تراند الفن: أكاديمية الشرطة تخرج 132 كادرًا أمنيًا من 49 دولة إفريقية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 02:10 مساءً - شهدت أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء؛ احتفال مركز بحوث الشرطة بتخريج 132 متدربًا من الكوادر الأمنية الإفريقية يمثلون 49 دولة إفريقية، بعد الانتهاء من تلقيهم دورات تدريبية في المنشآت التدريبية المصرية في مجالات مكافحة المخدرات وتحقيق الأدلة الجنائية وحراسة الشخصيات وتأمين المنشآت الهامة والحيوية.

جاء ذلك في إطار التعاون الأمني بين مصر وأشقاءها الأفارقة وما تقدمه وزارة الداخلية المصرية من دعم فني وتدريبي للكوادر الأمنية الإفريقية.

وفي وقت سابق، استقبلت أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، 155 طالبا وطالبة يمثلون كليات الحقوق والقانون بعدد من الجامعات الخاصة لقضاء يوم كامل مع زملائهم من طلبة وطالبات قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة والطلبة الحاصلين على ليسانس حقوق من الملتحقين بكلية الشرطة لترسيخ قيم الترابط والتلاحم بينهم.

وذلك في إطار تأكيد أواصر التعاون والترابط بين طلبة وطالبات الجامعات المصرية ونظرائهم بكلية الشرطة.

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