تراند الفن: موسيماني يعلن قائمة الأهلي المسافرة إلى المغرب لنهائي دوري أبطال إفريقيا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 02:10 مساءً - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق؛ المسافرة إلى المغرب، عصر اليوم الثلاثاء، لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا، المقرر إقامتها مساء السبت المقبل.

وضمت قائمة الفريق التي اختارها بيتسو موسيماني، 28 لاعبًا، جاءت أسمائهم على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

في خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.

في خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.

في خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر وباليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبه الأخير في مصر صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب الفوز برباعية، في مباراة المقاصة الماضية ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي، وكايزر تشيفز، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، في تمام التاسعة مساء السبت المقبل، على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

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