تراند الفن: رئيس مجلس النواب يعزي نظيره العراقي في ضحايا حريق مستشفى الحسين

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 02:10 مساءً - بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تعزية إلى محمد ريكان الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، في ضحايا حادث حريق مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية بمحافظة ذي قار.

وجاء في نص البرقية: “بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره، ننعي إليكم ضحايا حادث الحريق الذي اندلع في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية بمحافظة ذي قار”.

وأضاف: “ونحن إذ نشاطركم والشعب العراقي الشقيق وأسر الضحايا الأحزان، لنؤكد لكم تضامن مح قيادة وشعبا ووقوفها مع العراق الشقيق في هذا المصاب الجلل.. راجين المولى عز وجل أن يتغمد شهداء هذا الحادث الأليم برحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يعجل بشفاء المصابين.. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

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