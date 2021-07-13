تراند الفن: انتحار طالب لفشله في امتحان الثانوية العامة بالشرقية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 01:10 مساءً - أنهى طالب بالشعبة العلمية بالمرحلة الثانوية العامة، حياته؛ بعدما تناول قرص سام، جراء فشله في خل أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

البداية كانت بتلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو عبدالرؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على المدعو “أحمد. م. ع” 18 سنة، طالب بالشعبة العلمية بالثانوية العامة، مُقيم بقرية “منشية قاسم” التابعة لدائرة مركز شرطة ديرب نجم، جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية، وسؤال أسرة المتوفى، انتحاره بتناول حبة سامة من تلك التي تُستخدم في حفظ الغلال، وذلك إثر مروره بأزمة نفسية لعدم قدرته على الإجابة بشكل صحيح على أسئلة امتحانات اللغة الأجنبية الثانية بامتحانات الثانوية العامة.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى ديرب نجم المركزي، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

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