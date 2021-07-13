تراند الفن: سلسلة “الأخلاق تصنع الجمال” في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 01:10 مساءً - تشارك سلسلة عن الأخلاق للأطفال، من إصدارات المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 يتعلم فيها الطفل أن الأخلاق تصنع الجمال، في ثلاثة أجزاء.

الجزء الأول من السلسلة هو كتاب “أنا جميل”، وفيه يتعلم الطفل أنه جميل؛ لأنه يحب بلاده، ويحترم الكبير، ويعطف على الصغير، ويرحم الحيوانات، ويشارك ألعابه، ويحافظ على النظافة، ويساعد أمه، ويقول: “من فضلك وشكرًا، ويعتذر عندما يخطئ”.

والجزء الثاني: كتاب “أنا أحب الله”، وفي هذا الكتاب يسرد الطفل النعم التي أنعم الله بها عليه، من أبرزها: “خلقني في أحسن شكل، خلق لنا الأرض التي نعيش عليها والأرض التي عليها بيتي ومدرستي ووطني، خلق لنا البحار والأنهار نأكل منها وتسير فيها مراكبنا والأنهار تسقينا وتروي زرعنا، خلق لنا الشمس تعطينا الدفء وتنير نهارنا وبها يكبر زرعنا، خلق لنا القمر ينير ليلنا وبه نعرف الشهور والأيام، نتذكر أن نحافظ دائما على نعم الله علينا، نحافظ على صحة أجسامنا، نحافظ على الأرض والزرع، نحافظ على النهر والبحر، نعامل الحيوانات برحمة، نحب الأهل والجيران والأصدقاء، نعامل كل البشر بالحب والسلام”.

الجزء الثالث كتاب “أنا أذكر الله”، ومن خلاله يتعلم الطفل بعضًا من الأذكار مثل أذكار النوم والأكل والخروج من المنزل وغيرها من الأذمار والأدعية.

تأتي هذه السلسلة عن الأخلاق؛ إيمانًا من الأزهر الشريف بضرورة التواصل مع الطفل بلغة مبسطة تُسهم في تربيتهم على قيم الخير والسلام والمحبة، فضلا عن ترسيخ قيم الانتماء للوطن، وتنشئتهم على القيم الإنسانية النبيلة، وتنقية عقولهم من الأفكار المتشددة.

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