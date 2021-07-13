تراند الفن: صدقي صخر يعزف على 6 آلات ويغني في كليب “بيض بالعجوة”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 01:10 مساءً - أطلق الفنان صدقي صخر كليب جديد لأغنية “بيض بالعجوة”، ليبرز تعدد مواهبه ويغني ويعزف على 6 آلات مختلفة وهم: “الدُف، تامبورا، هارمونيكا، يوكوليلي، إلكتريك بيانو، والـ Bells”، والكليب من إنتاج OffBeat والتي تهتم بصناعة المحتوى والمزج بين المزيكا والموضة والسينما.

وشارك صدقي ضخر مؤخرًا في البودكاست الأول من نوعه باللغة العربية “مضلة صقر” والمتاح حاليًا على منصة أنغامي، ويؤدي “صدقي” في الحلقات دور “أحمد بيالي” متسلق جبال من مصر الذي ينضم لمغامرة فيصل في رحلته بالسعودية والذي سنكشف خلال الحلقات دوره المؤثر فيها.

ومن أحدث أعمال صدقي صخر مسلسل “أنصاف مجانين” والذي يؤدي خلاله دور “حازم” خريج فنون جميلة ويعمل في مجال الجرافيكس والديزاين وهو ابن خالة “أسماء جلال” الذي يقف بجوار قريبته ويعمل على توطيد علاقته بها ولكن تتطور الاحداث بطريقة لا يرغب بها ويحاول التغلب على ذلك، والفيلم القصير “لما جت عشرة” للمخرجة جايلان عوف، والذيد حصل على جائزة أفضل فيلم في الدورة السادسة من مهرجان مصر دوت بكرة للأفلام.

وكان الفيلم المصري الوحيد الذي شارك في مهرجان كليرمونت في دورته رقم 41 وحصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان Breakthrough Film Festival في نسخته الثامنة وحصل على جائزة أفضل فيلم بمهرجان شنيت الدولي.

اشتهر صدقي بأدواره في مسلسلات “100 وش” الذي حقق نجاح كبير في رمضان و”وليه لأ” المسلسل الداعم للمرأة والذي يتطرّق إلى قضايا هامة، وأيضًا “في كل أسبوع يوم جمعة”، كما قام بالغناء والأداء الصوتي لشخصية الفارس في فيلم الرسوم المتحركة المصري الأول “الفارس والأميرة” في نسخته الإنجليزية.

وبدأ صخر في التمثيل من خلال برنامج راديو مع لبنى عبد العزيز وهو في الخامسة عشر، وكان عضوًا في فرقة “الطمي” المسرحية لمؤسسها سلام يسري منذ 2003.

اشترك في التمثيل بعدة أفلام قصيرة وطويلة لمخرجين مثل كاملة أبو ذكري، هالة القوصي، إيمان النجار وشريف البنداري، كما لعب عدة أدوار في المسلسلات الدرامية آخرها “زي الشمس” و”الجماعة الجزء الثاني”، وهو أيضًا موسيقي في “مشروع كورال” وهو عبارة عن سلسلة من ورش الكتابة وأداء الأغنية، وهو فردًا مؤسسًا لفرقة “يسرا الهواري” الموسيقية منذ 2012، حيث يعزف على آلة الهارمونيكا.

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