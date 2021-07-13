تراند الفن: 15 سبتمبر.. نظر جلسة اتهام محمد سمير بتبديد منقولات إيمان أبو طالب

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 01:10 مساءً - حددت محكمة الدقي 15 سبتمبر المقبل، لنظر دعوى أقامتها الإعلامية إيمان أبوطالب ضد طليقها محمد سمير؛ تتهمه بتبديد منقولاتها، حيث أعلن محضر المحكمة طليق الإعلامية بموعد الجلسة.

وطالب وكيل الإعلامية بتوقيع أقصى عقوبة على المعلن إليه “محمد سمير”، وفقًا للمادة 341 من قانون العقوبات؛ وذلك بسبب تبديده المنقولات التي قُدّرت بإجمالي 750 ألف جنيه.

وطالبت الإعلامية في دعواها بإلزام طليقها بتأدية مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، مع إلزامه بالمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة.

وفي 18 مايو الماضي، علم “القاهرة 24″، من مصادره أن محمد سمير، انفصل عن الإعلامية إيمان أبو طالب قبل عيد الفطر المبارك.

وقالت مصادر حينها، إن الطرفين اتفقا على الانفصال بعد عدة سنوات من الزواج، إثر اختلافات في وجهات النظر خلال الفترة الماضية، انتهت بالاتفاق على الانفصال رسميًا.

يذكر أن محمد سمير عقد قرانه على الإعلامية إيمان أبو طالب، في 13 مايو 2017 بحديقة دار القوات الجوية بالقاهرة، حيث عقد الزواج الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، كما اقتصر الحفل حينها على دعوة المقربين من العروسين فقط، كما حضر حفل الزفاف، عدد من الإعلاميين والفنانين، ونجوم المجتمع والسياسة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.