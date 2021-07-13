تراند الفن: مصدر يكشف حقيقة حدوث حريق بإحدى عربات القطار الروسي بإسنا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 01:10 مساءً - صرح مصدر بهيئة سكك حديد مصر بالأقصر، بأن القطار الروسي لم ينشب به حريق بمحطة إسنا، وإنما انبعثت رائحة الحريق نتيجة عمل الفرامل عند دخوله المحطة، الأمر الذي أدى إلى خوف البعض من حدوث حريق.

وأضاف المصدر في تصريح لـ “القاهرة 24″، أن مسؤولي المحطة أبلغوا فنيي السكة الحديد بالواقعة، والذين توجهوا على الفور لفحص القطار.

وأكد المصدر أنه تم فحص القطار، ولم يُستدل على وجود أية أعطال قد تُثير القلق أو تتسبب في توقف القطار، مشيرًا إلى أنه بعد عملية الفحص تحرك القطار من المحطة متوجها لخط سيره نحو محافظة أسوان، مؤكدا أنه دخل محطة كوم أمبو.

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