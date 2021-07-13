تراند الفن: استكمال الرصف والتدبيش بمدخل قرية حجازة في قنا بتكلفة 304 ملايين جنيه

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 01:10 مساءً - تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، مشروع استكمال تطوير ورفع كفاءة مدخل قرية حجازة بمركز قوص.

وأوضح محافظ قنا أن المشروع يشمل تبطين جوانب ومجرى ترعة الهلال، بهدف الحفاظ على نظافتها وحمايتها من الانهيارات، ما يُساهم في زيادة القدرة الاستيعابية لها وضمان عدم حدوث أي تسريبات للمياه الموجودة داخل المجري المائي، الأمر الذي يساعد على استغلال تلك الكميات على النحو المرجو سواء في أغراض الزراعة أو الشرب.

وأضاف الداودي أن أعمال تبطين ترعة الهلال بمدخل حجازة يأتي ضمن خطة تستهدف تبطين وتدبيش 75 كم بمركز قوص بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 304 ملايين.

وأوصى المحافظ الشركات المنفذة بضرورة مراعاة تطبيق معايير الجودة والمواصفات القياسية المقررة، كما وجّه التنفيذيين بعمل حواجز خرسانية نيوجيرسي من ناحية الترعة لمنع وقوع حوادث أثناء حركة السيارات وعمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة والبدء في التشجير لإضفاء المظهر الجمالي على المدخل.

يذكر أن مشروع رفع كفاءة مدخل قرية حجازة تم على مرحلتين شهدت المرحلة الأولى به تنفيذ أعمال تدبيش بطول 3.4 كم بترعة كوم الفراد بذات المدخل، بالإضافة إلى أعمال رصف، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة السياسية للارتقاء بكافة أعمال البنية التحتية لا سيما الطرق سواء الداخلية منها أو الإقليمية، بهدف التيسير على المواطنين أثناء حركة تنقلهم، وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يُدعم خطة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

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