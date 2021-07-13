تراند الفن: حركة طالبان توجه تحذيراً لتركيا !

صحيفة المرصد – وكالات : حذرت حركة “طالبان”، تركيا، من إبقاء قواتها في أفغانستان، إذ يشار إلى أن الجنود الأتراك المنتشرين بأفغانستان بمهمة “الدعم الحازم” بقيادة الناتو يبلغ عددهم 500 جندي.

وكانت “طالبان” قد طالبت تركيا بسحب قواتها من أفغانستان، مثل بقية الدول الأخرى الأعضاء في حلف الناتو، بحسب روسيا اليوم.

ونقلت قناة “تولو نيوز” الأفغانية عن المتحدث باسم طالبان، سهيل شاهين، قوله: “باعتبارها عضوا في الناتو، يجب على تركيا سحب قواتها من أفغانستان على أساس اتفاق وقعناه مع الولايات المتحدة في 29 فبراير 2020”.