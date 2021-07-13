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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 01:10 مساءً - أدمن 58 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد: أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ أن القهوة ليست ضرورية لصحة القلب، بمعنى أن الإنسان يستطيع أن يعيش حياته كاملة دون تناولها.
وأوضح النمر عبر حسابه في تويتر رداً على تساؤل تلقاه من أحد المتابعين حول المسموح به من أكواب القهوة اليومية، قائلا: يسمح بتناول القهوة بما لا يتجاوز ٣٠٠ ملغ كافيين يومياً.
وردا على هل هناك خطورة على مَن قام بعملية قسطرة قلب؟، أجاب: بالنسبة لمرضى القلب فأغلبهم يستطيعون الاستمتاع بالقهوة كالشخص السليم إلا إذا كان هناك خفقان يُستثار بالكافيين، وهؤلاء ندرة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: النمر: القهوة ليست ضرورية لصحة القلب.. وهذا الحد المسموح بتناوله يومياً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.