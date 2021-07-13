تراند الفن: لحظة القبض على قائد “الشاص” الذي روع فتاة على دائري الرياض

صحيفة المرصد : تفاعل المرور السعودي مع تغريدة الفتاة التي تشكو قيام قائد مركبة بالالتصاق بسيارتها من الخلف، وإثارة توترها، وصدم مرايا الرؤية وجزء من سيارتها حتى كادت تفقد السيطرة عليها.

وأكّد المرور في حسابه الرسمي على تويتر، أنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وكانت الفتاة تقود سيارتها على الطريق الدائري الغربي في الرياض ، وتفاجأت بسائق (شاص) يروعنها بطريقة متهورة وجنونية؛ لتفسح له الطريق”.

وأوضحت صاحبة المقطع، أن قائد “الشاص” التحم بسيارتها من الجانب ليتجاوزها بتهور، ما تسبب في خسائر في جسم السيارة، قبل أن يفر بالهروب”، مبينةً أنه “تم تقديم بلاغ في اللحظة نفسها، وتسجيل حادث.