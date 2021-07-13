تراند الفن: تحذير من استخدام غسول الفم بعد تنظيف الأسنان.. لهذا السبب

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 11:09 صباحاً - حذرت طبيبة أسنان من استخدام غسول الفم مباشرة بعد تنظيف أسناننا بالمعجون مما قد يؤدي إلى تسوس الأسنان.

وشاركت آنا بيترسون مقطع فيديو على “تيك توك” تحث فيه الناس على عدم القيام بذلك، وأوضحت أن معجون الأسنان يحتوي على 1450 جزءًا في المليون من الفلورايد، وغسول الفم يحتوي على 220 جزءًا فقط في المليون من الفلورايد، وهذا تركيز أقل بكثير ولا يكفي لحماية أسنانك من السكريات التي ستأكلها وتشربها، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وعندما تغسل أسنانك بالفرشاة، ثم تشطف فمك بغسول الفم على الفور، فإنك تشطف كل الفلوريد عالي التركيز وتحصل فقط على تركيز منخفض للغاية من الفلورايد.

وتقول آنا إن النصيحة مذكورة في الإرشادات الصادرة لأطباء الأسنان، وتضيف أن “جميع أطباء الأسنان يجب أن يتبعوا ذلك”، مضيفة “أنا لا أعارض غسول الفم بأي حال من الأحوال، لأنني في الواقع أوصي به لمرضاي، ولكن ليس كل مريض يحتاجه، وأنا بالتأكيد لا أطلب منهم استخدامه بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة”.

وأضافت آنا أنه بعد تناول الطعام أو الشراب، تسبب السكريات “هجوم حمضي” في فمك، وتنظيف الأسنان بالفرشاة بعد الأكل ينشر الحمض، لكن غسول الفم مفيد في شطفه، وتنصح بتنظيف أسنانك قبل النوم وبعده، واستخدام غسول الفم عند الحاجة وبعد الوجبات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.