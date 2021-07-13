تراند الفن: “فاتورة الكهرباء القادمة مرتفعة”.. “المسند” يتوقع وصول درجات الحرارة لأعلى معدلاتها خلال هذه الفترة

صحيفة المرصد: توقع أستاذ المناخ الدكتور عبدالله المسند؛ أن تكون رياح البوارح اليوم نشطة، وقد تثير بعض الغبار على جنوب العراق والكويت وربما أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: كما تكون الرياح شمالية غربية نشطة على معظم الساحل الغربي للمملكة؛ قد تثير بعض الغبار، مشيراً إلى أنه قد تتشكّل بعض السحب المتفرقة وربما يهطل منها زخاتٌ مطرية على أجزاءٍ من مرتفعات عسير وجازان.

وأوضح المسند أن فاتورة الكهرباء القادمة مرتفعة، وفي يوليو وأغسطس معدلات الرطوبة في المنطقة الوسطى منخفضة جداً، كما أن نسبة معدلات البخر مرتفعة جداً، أعلى معدلات درجة الحرارة تكون في شهرَي يوليو وأغسطس.