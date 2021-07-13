تراند الفن: الكشف عن 3 أمور محظورة على الحجاج خلال طواف القدوم هذا العام

صحيفة المرصد: كشفت مصادر أن الجهات المختصة حددت 3 محظورات يجب على الحاج هذا العام أن يتجنبها في مرحلة طواف القدوم، منها عدم اصطحاب الأمتعة عند الدخول إلى المسجد الحرام لأداء الطواف.

ووفقا لـ”مكة”، يُحظر على الحاج أيضا الحجز في الفنادق المحيطة بالمسجد الحرام، والتوجه منها مباشرة لطواف القدوم، ومنعهم من الانتظار في المسجد الحرام لأداء الصلوات خلال موسم حج 1442هـ.

وذكرت المصادر أن قدوم الحجاج إلى الحرم المكي سيكون عبر الحافلات المخصصة لذلك فقط، حيث ستقلهم من مراكز الاستقبال بالعاصمة المقدسة إلى المسجد الحرام، بواقع 20 حاجاً لكل حافلة.