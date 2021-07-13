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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 11:09 صباحاً - أدمن 21 دقيقة مضت المرصد 17 زيارة
صحيفة المرصد: كشفت مصادر أن الجهات المختصة حددت 3 محظورات يجب على الحاج هذا العام أن يتجنبها في مرحلة طواف القدوم، منها عدم اصطحاب الأمتعة عند الدخول إلى المسجد الحرام لأداء الطواف.
ووفقا لـ”مكة”، يُحظر على الحاج أيضا الحجز في الفنادق المحيطة بالمسجد الحرام، والتوجه منها مباشرة لطواف القدوم، ومنعهم من الانتظار في المسجد الحرام لأداء الصلوات خلال موسم حج 1442هـ.
وذكرت المصادر أن قدوم الحجاج إلى الحرم المكي سيكون عبر الحافلات المخصصة لذلك فقط، حيث ستقلهم من مراكز الاستقبال بالعاصمة المقدسة إلى المسجد الحرام، بواقع 20 حاجاً لكل حافلة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الكشف عن 3 أمور محظورة على الحجاج خلال طواف القدوم هذا العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.