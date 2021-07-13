فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 11:09 صباحاً - صحيفة المرصد : توفيت فتاة بالغة من العمر 11 عاما بسبب السكتة الدماغية الناجمة عن فيروس كورونا في إستونيا. أفادت بذلك صحيفة Eesti Paevaleht الأستونية.
وذكرت الصحيفة الاثنين 12 يوليو أن فتاة تبلغ من العمر 11 عاما توفيت في إستونيا متأثرة بسكتة دماغية ناجمة عن فيروس كورونا.
وفي البداية، كان يُعتقد أن سبب وفاة الطفلة ناتج عن سكتة دماغية ووذمة دماغية. وبعد تشريح الجثة والاستشارات، اتضح أن سبب الوفاة في الواقع هو فيروس كورونا.
وقال، ريت راوكاس، رئيس عيادة الأطفال في مستشفى تالين للأطفال، في حديث أدلى به لصحيفة “إيستي بافاليت” إن الفتاة نُقلت إلى المستشفى في الصباح مصابة بجلطة دماغية وهي فاقدة للوعي. وافترض الأطباء أن الفتاة أصيبت بجلطة دماغية في الليل، وفي الصباح وجدها والداها فاقدة للوعي، وفي غيبوبة.
وتم الكشف عن حقيقة إصابة الطفلة بفيروس كورونا في المستشفى فقط، حيث يتم فحص جميع المرضى بحثا عن الفيروس.
وقبل ذلك بيوم، اشتكت الفتاة من الصداع. ولم تكن لديها أي أمراض مصاحبة، وحسب، روكاس، فإن الفتاة كانت وقتها بصحة جيدة.
يشار إلى أن الحادث المأساوي وقع في مارس، لكن وسائل الإعلام المحلية علمت به الآن فقط.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وفاة فتاة بسكتة دماغية ناجمة عن فيروس كورونا.. ومفاجأة بشأن عمرها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.