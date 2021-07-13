فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 10:09 صباحاً - حذرت منظمة الصحة

العالمية من مزج لقاحات كورنا مؤكدة أنه يؤدي إلي عواقب وخيمة .

وأشارت المنظمة في

بيانها الذي تداولته الصحف المحلية والعالمية إلي أن مزج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا اتجاه خاطئ

وقد يؤدي إلى وضع فوضوي.

ولفتت

المنظمة إلى عدم وجود أدلة على وجود حاجة للحصول على جرعات داعمة من اللقاح، منوهة

بأن سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا الجديد تم رصدها في 104 دولة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: كورونا.. الصحة العالمية تحذر من عواقب وخيمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.