فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 10:09 صباحاً - واصلت الناشطة

السعودية اللاجئة في كندا رهف القنون، إثارة الجدل بمجموعة صور جديدة تخطت

فيها الحدود وظهرت بشكل جريء ومثير، حيث استعرضت مؤخرتها، وهي ترتدي تنورة مكشوفة

من منطقة المؤخرة وبوضعيات تكشف أنها لا ترتدي ملابس داخلية تحت التنورة.

وتم إغلاق

خاصيّة التعليقات على المنشور عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي، إلى

أن ذلك لم يمنع من تداول الصُورة بشكل كبير ضمن هجوم شديد على رهف.

وكانت رهف نشرت

منذ يومين صور عبر صفحتها الخاصّة من كندا تظهر فيها وهي ترتد المايوه، وأظهرت

مؤخرتها أيضاً.

وتصر رهف بشكل

دائم على إثارة الجدل حولها بملابسها، في حين انها تتلقى انتقادات كبيرة من الجميع

خاصة بعد هروبها من وطنها زاعمة تعرضها للاضطهاد الأسري، حيث رأى الجميع أنها كانت

تبحث عن الحرية الجسدية والتعري وهو ما ظهر فيما بعد في كل صورها، كما أنها ارتبطت

بأحد أصدقائها وأنجبت منه طفلة قبل أن تتخلى عنها.



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: رهف القنون تتخطى الحدود وتظهر بدون ملابس داخلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.