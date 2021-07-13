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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أدمن 11 دقيقة مضت المرصد 10 زيارة
صحيفة المرصد : تداولت مواقع اخبارية أنباء عن انفصال الفنانة السورية أصالة، عن زوجها الجديد الدكتور أحمد عبد المجيد،النائب في البرلمان المصري، بعد زواج لم يستمر لمدة ثلاثة أشهر.
وبحسب هذه الانباء، فقد قرر الثنائي الانفصال رسميا منذ 3 أسابيع، بعد أن اتفقا على الطلاق بهدوء وفي سرية تامة، خاصة أنهم تجمعهم صداقة طيبة.
يذكر أنه وحتى اللحظة لم تعترف أصالة بهذا العلاقة ولم تعلن عنها لجمهورها وابقتها في الخفاء حتى انفصلت رسمياً وبهدوء.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أنباء عن طلاق أصالة من زوجها الجديد! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.