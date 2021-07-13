تراند الفن: أنباء عن طلاق أصالة من زوجها الجديد!

صحيفة المرصد : تداولت مواقع اخبارية أنباء عن انفصال الفنانة السورية أصالة، عن زوجها الجديد الدكتور أحمد عبد المجيد،النائب في البرلمان المصري، بعد زواج لم يستمر لمدة ثلاثة أشهر.

وبحسب هذه الانباء، فقد قرر الثنائي الانفصال رسميا منذ 3 أسابيع، بعد أن اتفقا على الطلاق بهدوء وفي سرية تامة، خاصة أنهم تجمعهم صداقة طيبة.

يذكر أنه وحتى اللحظة لم تعترف أصالة بهذا العلاقة ولم تعلن عنها لجمهورها وابقتها في الخفاء حتى انفصلت رسمياً وبهدوء.