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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أدمن 3 دقائق مضت المرصد 6 زيارة
صحيفة المرصد: علقت الفنانة الكويتية فوز الشطي على تشبيهها بمواطنتها الدكتورة خلود بعد نشر صورة جديدة لها.
وبدت فوز الشطي في الصورة التي نشرتها على حسابها الشخصي على تطبيق “إنستجرام” بفستان أسود مميز، حيث قال المتابعون إن تسريحة شعرها وملامح الوجه واستايل التصوير يشبه الدكتورة خلود.
فيما عقبت فوز الشطي على صورتها، قائلة: “ما أغلق الله باباً على عبد بحكمته إلا فتح له بابين برحمته”.
ورأى أحد المتابعين، قائلاً: “تشبهين الدكتورة خلود يا فوز الشطي”، فردت عليه رافضة تشبيهه، قائلة: “أنا ما أشبه غير نفسي.. وشكراً”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أول تعليق من الفنانة فوز الشطي على تشبيهها بالدكتورة خلود بعد إطلالتها الأخيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.