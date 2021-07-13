فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 10:09 صباحاً - قالت وزيرة

الصحة الدكتورة هالة زايد، إنه “من المتوقع والمحتمل أن تبدأ الموجة الرابعة

لفيروس كورونا في مصر، نهاية شهر سبتمبر أو بداية شهر أكتوبر المقبل، حال وصولها

لمصر، إن حدثت”.

وخلال تصريحات

تلفزيونية لقناة “إم بي سي مصر”، أوضحت هالة زايد قائلة: ” إننا لا

نعيش منفصلين عن الواقع، والوباء يعبر (الحدود) ويعلن عن نفسه، وهناك الكثير من

المحافظات بها صفر إصابات وصفر وفيات، جراء جائحة كورونا، وهذا دليل على انخفاض

أعداد الإصابة بفيروس كورونا، وهناك 7 مستشفيات فقط هي التي تستقبل حالات الإصابة

بفيروس كورونا”.

وأضافت وزيرة

الصحة: “نواصل الخدمة، ولدينا سعة سريرية كبيرة، وهناك 7 مستشفيات فقط للعزل

حاليا، لانخفاض الإصابات بالفيروس بشكل كبير جدا، وهدفنا في هذه الفترة تلقيح أكبر

عدد من المواطنين ضد فيروس كورونا، خاصة العاملين في القطاع الصحي وكبار السن”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وزيرة الصحة تعلن موعد الموجة الرابعة لـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.