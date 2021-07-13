تراند الفن: مصرع 3 أشخاص داخل بئر بالبصيلية بإفو أثناء التنقيب عن الآثار

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 10:09 صباحاً - شهدت مدينة البصيلية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، مصرع 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارًا بوفاة 3 أشخاص داخل بئر، وأثناء الحفر تعرضوا لماس كهربائي أدى إلى وفاتهم في الحال.

وتبين أن المتوفيين كانوا ينقبون عن الآثار داخل حفرة عمق 20 متر داخل منزل أحدهم وتم نقلهم إلى مشرحة إدفو العمومية حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وجاء أسماء المتوفين ز ع ح ع مدرس مدرسة الشماخية الثانوية 40 عام، “م ح ا م” 21 سنة – البصيلية الوسطى البياض، ص م ر م 54 عام.

وجاء في تقرير الطب الشرعي إن سبب وفاتهم هو ماس كهربائي، لذلك صرحت النيابة العامة بإدفو بدفنهم.

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