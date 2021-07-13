تراند الفن: منهم هند صبري.. نجوم تونس يشكرون مصر والرئيس السيسي على المساعدات الطبية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أعرب العديد من نجوم تونس عن شكرهم وامتنانهم، بعد المساعدات الطبية التي قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الشعب التونسي، في ظل الأزمة التي تعاني منها تونس حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت الفنانة هند صبرى في فيديو عبر حسابها على موقع انستجرام: “رسالة حب وشكر وتقدير وامتنان لجمهورية مصر العربية، وشعبها وحكومتها وقيادتها برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكرًا على إرسالكم البارحة طائرتين مليئتين بالمستلزمات الطبية إلى الجمهورية التونسية وشعب تونس، أنا كمواطنة تونسية مصرية، أحس بالفخر، مفيش فرق بيننا، لأن إيدنا في إيد بعض، ظهرنا في ظهر بعض، على الحلوة والمرة، وإن شاء الله نبقى دايمًا على الحلوة، وأشكر الشعب المصرى على مؤازرته للشعب التونسى، وأشكر الحكومة والقيادة المصرية على احساسها بالمسئولية تجاه شعب شقيق ودولة شقيقة.

وأضافت خلال الفيديو: “أنا كمواطنة تونسية مصرية، أحس بالفخر، مفيش فرق بيننا، لأن إيدنا في إيد بعض، ظهرنا في ظهر بعض، على الحلوة والمرة، وإن شاء الله نبقى دايمًا على الحلوة، وأشكر الشعب المصرى على مؤازرته للشعب التونسى، وأشكر الحكومة والقيادة المصرية على احساسها بالمسئولية تجاه شعب شقيق ودولة شقيقة، وانا عايشة هنا في مصر بقالى كتير وعارفة وبحس وبلمس حب المصريين كل يوم لتونس، والنهاردة الشعب التونسى كله لمس هذا الحب، وتونس بتمر بجائحة وهتعدى على خير إن شاء الله. “

وكذلك نشرت الفنانة درة عبر حسابها بموقع فيس بوك: “شكرا لمصر العزيزة على دعمها لبلدى الحبيبة تونس وشكرا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على مساعدة بلادنا في ظل هذه الظروف الصحية الصعبة. أتمنى من كل قلبى أن تنتهى هذه الازمة قريبا والله يحفظ شعب البلدين ويديم الاخوة والمحبة بيننا.”

كما كتبت الفنانة لطيفة عبر حسابها على موقع تويتر: ” شكرا لمصر الحبيبة مصر الأم، وشكرا لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مساعدة بلدي تونس في هذه الظروف الصحية الصعبة.. تحيا مصر.”

وأعرب الفنان صابر الرباعى عن سعادته بروح التعاون والتضامن بين البلدان العربية قائلا ” لما نشوف حجم التضامن والهبة من مختلف البلدان العربية دون إستثناء وعلى سبيل المثال لا الحصر: مصر، السعودية،،ليبيا، الجزائر، الامارات العربية… ومثلهم كثير للوقوف مع تونس، أقول أننا كعرب مالنا إلا بعض في المحن ومن إيماننا بالله وبرسله نتوحد ونتضامن، فشكرا لكم وجازاكم الله خيرا “.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قد أعلنت عن إرسال مصر 31 طنًا و566 كجم من المساعدات الطبية إلى دولة تونس، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم القطاع الصحي بدولة تونس الشقيقة، خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا، وذلك في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الشقيقين.

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