تراند الفن: “مكافحة الإدمان”: الحشيش أكثر المخدرات انتشارًا في مصر

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 09:09 صباحاً - قال عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الحشيش احتل المرتبة الأولى كأكثر أنواع المخدرات تعاطيًا طبقًا للنتائج الخاصة بالخط الساخن للصندوق، بنسبة 45.87 %، في حين يأتي تعاطي الهيروين في المرتبة الثانية بنسبة 36.88 %، يليه الترامادول بنسبة 20.22 % والأستروكس والفودو بنسبة 11.86% بجانب التعاطي المتعدد “تعاطي أكثر من مخدر”، مضيفًا أن تحليل بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال الـ 6 أشهر، كشفت أن التعاطي كان في سن مبكرة، حيث أن نسبة 46.87 % بدأوا من سن 15 سنة حتى 20 سنة و33 % بدأوا من سن 20 سنة حتى 30 سنة، بينما جاء في سن أقل من 15 سنة نسبه 14.30%.

وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن 55.87 % من المتصلين خلال السته أشهر الأولى من العام الجاري بالخط الساخن للصندوق، لا يعملون، و44.83 % يعملون بالقطاع الخاص والحكومىِ، وأنه خلال شهري مايو ويونيو 2021 تقدم 6022 موظف بالقطاع الحكومي للعلاج من الإدمان مما يشير إلى زيادة الثقة بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة للخط الساخن، خاصة بعد التصديق على قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وفصل الموظف المتعاطي للمخدرات.

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