تراند الفن: لإنشاء مشروعات مشتركة.. وزيرة الصناعة تفتتح معرضًا بجنوب السودان

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 09:09 صباحاً - تفتتح نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والمستشار محمد عبدالوهاب رئيس الهيئة للاستثمار، اليوم معرض صنع في مصر بمدينه جوبا بجنوب السودان، ويرافقهما الدكتور علي المصيلحي وزير والتجارة الداخلية.

المعرض يشارك فيه 9 شركات تابعه للوزارة هي شركة السكر والصناعات التكاملية وشركة أبو الهول المصرية للزيوت والمنظفات وشركه طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية وشركة قها للأغذية المحفوظة وشركة النيل للزيوت والمنظفات وشركة إسكندرية للزيوت والصابون وشركة مطاحن شمال القاهرة وشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها وشركة تسويق الأرز.

وتشارك بالمعرض، الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين في إطار الدور الريادي للدولة المصرية في القارة الإفريقية، إضافة إلى سعي مصر الدائم لزيادة التبادل التجاري، والدعم الفني وإقامة مشروعات مشتركة بين مصر والدول الإفريقية وبالأخص دول حوض النيل.

والمعرض يأتي لزيادة التبادل التجاري بين مصر ودولة جنوب السودان الشقيقة وإقامة علاقات تجارية معها من خلال إنشاء مشروعات مشتركة في صناعة الزيوت، والمواد الغذائية، وصناعة السكر، والمكرونة، والأغذية المحفوظة، والعصائر، والصلصة وغيرها من الصناعات الغذائية الأخرى.

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