تراند الفن: قصائد عالمية.. “لكيْ تسمعيني” لـ بابلو نيرودا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 09:09 صباحاً - لكيْ تسمعيني

ترِقُّ كلماتي

مثل آثار طيور النورس على رمال الشطآن.

قلادةٌ، جلجلٌ سكران، ليديك الناعمتين كحبّات العنب.

وأرى كلماتيَ بعيدةً.

وأبعدُ منها كلماتُك.

تتسلّق كاللبلاب فوق آلاميَ القديمة.

تتسلّق فوق الجدران الرطبة.

وأنتِ الملامة ﻓﻲ هذه اللعبة الدامية.

إنها تفرّ من ملجئيَ المُظلم.

وأنتِ تملئين كلَّ شيء، تملئين كلَّ شيء!.

قَبْلكِ استوطنتْ وحدَتيَ التي تحتلّينها، وتعوَّدت، أكثرَ منكِ، أحزاني.

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