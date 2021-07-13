فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 09:09 صباحاً - يقدم موقع ” المصريون ” لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار

الدولار في البنوك .

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13 يوليو حالة من الاستقرار حيث سجل 15.70

جنيه.

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه

، وسجل الدولار في بنك الإسكندرية 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه.

كما سجل الدولار في البنك الأهلي 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه،

وسجل في مصرف أبو ظبي 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.