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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أدمن 25 دقيقة مضت المرصد 16 زيارة
صحيفة المرصد : رصدت قناة الإخبارية من خلال تقرير آراء المواطنين والمواطنات بشأن تقسيم وقت العمل الحكومي إلى فترتين.
وأيد مواطنون الفكرة حيث رأوا أن تلك الخطوة جيدة لزيادة الإنتاجية وجودة العمل، مشيرين إلى أن ذلك سيوفر وقتاً كافياً للموظف يستطيع من خلاله ممارسة حياته الخاصة.
بينما رفض آخرون هذا الأمر لأن الموظف يحتاج إلى الجلوس مع أسرته أكثر وتفقد احتياجاتهم اليومية، فضلاً عن أنه يتسبب في ضياع اليوم كاملاً في الدوام.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد رأي المواطنين والمواطنات حول تقسيم وقت العمل الحكومي.. ما رأيك أنت؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.