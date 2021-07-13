تراند الفن: شاهد رأي المواطنين والمواطنات حول تقسيم وقت العمل الحكومي.. ما رأيك أنت؟

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أدمن ‏25 دقيقة مضت المرصد 16 زيارة

صحيفة المرصد : رصدت قناة الإخبارية من خلال تقرير آراء المواطنين والمواطنات بشأن تقسيم وقت العمل الحكومي إلى فترتين. وأيد مواطنون الفكرة حيث رأوا أن تلك الخطوة جيدة لزيادة الإنتاجية وجودة العمل، مشيرين إلى أن ذلك سيوفر وقتاً كافياً للموظف يستطيع من خلاله ممارسة حياته الخاصة. بينما رفض آخرون هذا الأمر لأن الموظف يحتاج إلى الجلوس مع أسرته أكثر وتفقد احتياجاتهم اليومية، فضلاً عن أنه يتسبب في ضياع اليوم كاملاً في الدوام.

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