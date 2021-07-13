تراند الفن: للوقاية من جرثومة المعدة.. اتبع هذه الخطوات

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 09:09 صباحاً - تعتبر جرثومة المعدة من البكتريا التي تصيب المعدة والأمعاء الدقيقة قد تم

اكتشافها في عام 1982 بواسطة باحثين استراليين واكتشفوا أيضا مرض القرحة الهضمية.

ويحتوي جسم الإنسان علي 7 أنواع من جراثيم المعدة وهي :

1- جرثومة الإشريكية القولونية

توجد جرثومة الإشريكية القولونية في أمعاء البشر، والحيوانات

مثل: الأبقار والأغنام والماعز، وهي ليست ضارة، بل ضرورية للأنشطة الروتينية للجهاز

الهضمي، ولكن هناك سلالات خطيرة منها يمكن أن تسبب الكثير من المشاكل، ولتجنب العدوى،

تأكد من طهي اللحوم بشكل صحيح، وغسل الفاكهة والخضراوات جيدا قبل تناولها أو طهيها،

وتجنب شرب الحليب والعصير غير المبستر.

2- العطيفة الصائمية

هي نوع من البكتيريا توجد عادة في براز الحيوانات، وهي أحد

أكثر أسباب التهاب المعدة والأمعاء البشرية شيوعا في العالم، وتناقل عبر اللحوم والدواجن

المحضرة بشكل غير صحيح هي المصادر الأولية للبكتيريا، تحدث عدوى خطيرة نتيجة تناول

طعام ملوث بالبكتيريا، يصيب المرض النساء الحوامل وحديثي الولادة والبالغين، الذين

يعانون ضعفا في جهاز المناعة، وكبار السن.

3- الليستيريا

تظهر على الأطعمة النيئة، مثل: الفاكهة، والخضراوات، واللحوم،

والأسماك النيئة، وكذلك منتجات الألبان غير المبسترة، ولتجنب العدوى، قم بغسل الخضار

والفاكهة جيدا قبل الأكل، ونظف أي بقايا للحوم النيئة داخل المطبخ.

4- بكتيريا الضمة

تعيش جراثيم الضمة في المياه المالحة، وغالبا ما توجد في

المأكولات البحرية غير المطبوخة، ويمكن تجنب هذه العدوى -عادة- عن طريق طهي الأسماك

والمأكولات البحرية جيدا.

5- التوكسوبلازما

يحمل ملايين الأشخاص حول العالم طفيلي التوكسوبلازما، ومع

ذلك، يعاني القليل منا فقط من أي أعراض بسبب نظام المناعة القوي، ولمنع العدوى، يوصي

مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بطهي الطعام بأمان، وتجنب درجات الحرارة المنخفضة، تأكد من غسل يديك

أثناء التعامل مع الطعام النيئ، وتجنب المياه غير النظيفة، وبراز القطط.

6- السالمونيلا

السالمونيلا هي مجموعة من البكتيريا توجد عادة في الدواجن

النيئة والبيض ولحم البقر، وفي بعض الأحيان توجد في الفواكه والخضراوات غير المغسولة،

ولتجنب الإصابة بالعدوى، تجنب تناول البيض غير المطبوخ، واللحوم والدواجن غير المطبوخة

بالكامل، واحتفظ بلحومك النيئة منفصلة عن اللحوم المطبوخة.

7- نوروفيروس (أنفلونزا المعدة)

يضر هذا الفيروس بالمعدة والأمعاء، ويطلق عليه غالبا اسم

إنفلونزا المعدة توجد تلك البكتيريا عادة في الأطعمة أو المشروبات الملوثة، ولكن يمكن

أيضا أن تنتشر عن طريق لمس الأسطح أو الأشخاص الآخرين الذين يحملونها،ولتجنب العدوى،

نظف يديك دائما بالصابون بعد التعامل مع الأطعمة، وتطهير أسطح المطبخ والحمام بشكل

جيد.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: للوقاية من جرثومة المعدة.. اتبع هذه الخطوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.