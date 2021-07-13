تراند الفن: سمير كمونة يتحدث عن نهائي إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 08:09 صباحاً - تحدث سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، عن نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، والمقرر إقامته مساء السبت المقبل.

وقال سمير كمونة في تصريحات تليفزيونية:” يجب أن يحذر لاعبي الأهلي من ارتكاب الأخطاء علي حدود منطقة الجزاء، نظرا لتميز فريق كايزر تشيفز في تنفيذ الركلات الثابتة”.

وتابع:” أتوقع فوز الأهلي علي كايزر تشيفز في نهائي دوري ابطال افريقيا بنتيجة 3-1″.

وواصل: “أداء الأهلي في آخر مبارياته بالدوري “مطمئن” قبل نهائي افريقيا، ومحمد شريف يعيش أفضل فترات حياته في التوقيت الحالي”.

وأتم:” إذا لعب الأهلي مباراة كايزر تشيفز بثقة كما لعب آخر مبارياته في الدوري سيتمكن من حسم المباراة بسهولة”.

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