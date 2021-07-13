تراند الفن: اليوم.. منى زكي تكشف أسرار جديدة عن حياتها الشخصية في “Abtalks”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 08:09 صباحاً - تحل الفنانة منى زكي، ضيفًا على برنامج “Abtalks”، الذي يقدمه الإعلامي أنس البوخش، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتكشف منى زكي، خلال اللقاء الكثير من الأسرار الجديدة حول حياتها الشخصية، بجانب الحديث عن أعمالها الفنية وآخرها مسلسل “لعبة نيوتن”، الذي حظي بنجاح واسع خلال عرضه فى السباق الرمضاني الماضي.

كما روجت منى زكي، للحلقة من خلال نشرها مقطع فيديو تتحدث عن علاقتها بوالدها، وذلك عبر خاصية “ستوري”، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ومؤخرًا، شاركت منى زكي في السباق الرمضاني الماضي ضمن مسلسل “لعبة نيوتن”، الذي شارك في بطولته كل من محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub سعدي – جوهر، تأليف وإخراج تامر محسن.

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