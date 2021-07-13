تراند الفن: مصر تعزي العراق في ضحايا حريق مستشفى “الإمام الحسين” المروع

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 08:09 صباحاً - أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها، وصادق مواساتها لحكومة جمهورية العراق وشعبها الشقيق، في ضحايا الحريق المُروع، الذي وقع مساء أمس بمستشفى “الإمام الحسين” بمحافظة ذي قار، والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.

وتقدمت مصر بصادق تعازيها لذوى الضحايا الأبرياء، داعية الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يَمُنَّ بالشفاء العاجل على المُصابين.



وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، على وقوفها التام وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيق في هذا المُصاب الأليم.

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