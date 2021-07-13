فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 08:09 صباحاً - صحيفة المرصد : لا توجد علامات تحذير جسدية لارتفاع ضغط الدم المستمر، ولهذا السبب أطلق عليه لقب “القاتل الصامت”. ومع ذلك، يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم الشديد أحاسيس جسدية تنبهك للحاجة لرعاية طبية. وأوضحت “مايو كلينك” أن ارتفاع ضغط الدم الشديد يمكن أن يتسبب في تلف أعضائك ويرتبط بمضاعفات تهدد الحياة. 7 علامات تحذيرية وفيما يلي سبع علامات تحذيرية لارتفاع ضغط الدم الشديد: 1. ألم شديد في الصدر. . صداع شديد يصاحبه ارتباك وتشوش الرؤية. 3. الغثيان والقيء. 4. القلق الشديد. 5. ضيق في التنفس. 6. النوبات. 7. عدم الاستجابة. دلالات أخرى لارتفاع الضغط وقالت “مايو كلينك”: “قد يشمل علاج أزمة ارتفاع ضغط الدم دخول المستشفى للعلاج بالأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم أو الوريد”. وقد تعني حالة ارتفاع ضغط الدم أنك تعاني حاليا من سكتة دماغية أو نوبة قلبية أو تعاني من قصور كلوي أو قلبي. ويمكن أن تُعزا حالة الطوارئ هذه إلى نسيان دواء ضغط الدم اليومي.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: 7 علامات تحذيرية لـ”القاتل الصامت”! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.