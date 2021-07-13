تراند الفن: التعليم:15 أغسطس آخر موعد للتقدم للتنسيق للطلاب المقيدين بمدارس أمريكية خارج مصر

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 08:09 صباحاً - تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على حسابات “Super Matching” للطلاب الذين يدرسون على نظام شهادة الدبلومة الأمريكية، بعد التنسيق مع المجلس الاعلى للجامعات، وبالتالي يسمح للطلاب الذين يرغبون بملء” Super Matching Report ” بأعلى الدرجات التى حصل عليها الطالب من بين الامتحانات التي اجتازها

وكشفت “التعليم”، بالنسبة للطلاب المقيدين بمدارس أمريكية خارج جمهورية مصر العربية فقط أو الطلاب الذين اضطرتهم الظروف للسفر للخارج لمصاحبة الأسرة ولديهم إقامة رسمية وشرعية بالخارج بالتقدم بالمحاولات التي أدوها على نظام SAT على أن يكون تاريخ آخر محاولة يسمح لهم بالتقدم بها لتنسيق هذا العام بحد اقصى 15/8/2021 وعليهم التقدم بما يثبت إقامتهم الرسمية والشرعية بالخارج.

وأعلنت “التعليم”، أن للطالب الحق في عمل “Super Matching” في مادة اللغة الانجليزية بفرعيها (Reading & Writing) من بين الامتحانات الثلاث المشار إليها.

وعلى الطالب إحضار أصول الشهادات التي اجتازها من بين المحاولات التي تقدم إليها، على أن تكون معتمدة من الجهة المختصة بإصدار الشهادة.

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