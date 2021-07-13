تراند الفن: من بينها الخضر الورقية.. تعرف على الأطعمة المناسبة لمرضى الغدة الدرقية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 08:09 صباحاً - فرط نشاط الغدة الدرقية هو حالة صحية تنتج فيها الغدة الدرقية في الجسم كمية زائدة من هرمون الغدة الدرقية، مما يؤدي إلى أعراض شديدة مثل ضعف العضلات، والأرق، وعدم انتظام ضربات القلب، وعدم تحمل الحرارة، والإسهال، وتضخم الغدة الدرقية، ورعاش اليد، وفقدان الوزن.

وحدد موقع “تايمز أوفإنديا” مجموعة من الأطعمة التي تتناسب مع مرضى الغدة الدرقية، كالتالي:-

• الخضار الورقية، خاصة الكرنب والبروكلي وبراعم بروكسل، واللفت والقرنبيط واللفت وما إلى ذلك والتي تمنع امتصاص واستخدام اليود بشكل صحيح.

• الأطعمة الغنية بالمغذيات، يمكن أن تساعد الأطعمة مثل الكبد والفطر والمكسرات الجافة والحبوب المتعددة واللحوم وبذور الكتان والأفوكادو وغيرها من الأطعمة الغنية بالحديد والسيلينيوم والفيتامينات المتعددة والزنك والكالسيوم والدهون الصحية في تقليل الالتهاب، وتعزيز المناعة والحفاظ على صحة الغدة الدرقية وكتلة العظام.

• بهارات، من المعروف أن العديد من التوابل والأعشاب الأصلية لها خصائص مضادة للالتهابات مثل الكركم والزنجبيل والفلفل الأسود والقرنفل والنعناع غنية بمضادات الأكسدة.

ولكن من الضروري جدًا توخي الحذر بشأن الأطعمة التي نستهلكها والتي تؤدي إلى تدهور حالة الغدة الدرقية بشكل غير مباشر، والأطعمة التي ينتج عنها حساسية شديدة أو التهاب أو أعراض أخرى لمريض الغدة الدرقية.

يجب تجنب المأكولات البحرية أو الأعشاب البحرية لأنها غنية بمحتوى اليود، نظرًا لأن فرط نشاط الغدة الدرقية المستمر يمكن أن يسبب تأثيرات معينة لا رجعة فيها على الجسم مثل التشجيع على حالة المناعة الذاتية التي تسمى مرض جريفز، تحتوي العديد من منتجات الألبان والدواجن مثل الجبن والزبدة وصفار البيض أيضًا على كمية كبيرة من اليود فيها.

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