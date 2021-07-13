نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات أسواق التميمي في يوليو ٢٠٢١ بمناسبة عيد الأضحى المبارك في المقال التالي

بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك وحتى نهاية يوليو ٢٠٢١ نقدم لكم أقوى تخفيضات أسواق التميمي ماركت، فهو من أكبر وأهم الهايبر ماركت الموجودة داخل المملكة السعودية مع اختلاف فروعه، حيث إنه يقدم عروض مميزة خاصة على منتجات اللحوم والأسماك فأسرع للاستفادة من هذه العروض. تخفيضات أسواق التميمي في يوليو ٢٠٢١ بمناسبة عيد الأضحى المبارك سعر الكيلو من برجر اللحم فقط ٣٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٦٤.٩٥ ريال سعودي، حيث يمكن تحضير وصفة البرجر فالمنزل بكل سهولة فنحضر كمية من اللحم المفروم ونضع عليها حبة من البل المفروم أيضا ثم نقوم بإضافة بعض من التوابل مثل الملح والفلفل الأسود والببريكا والثوم البودو والهيلي البودو ونقلبهم جيدا حتى يمتزجوا، ثم نقوم بإضافة ملعقة من البقسماط الناعم إلي الخليط وحبة بيض واحدة لتعطيه طعما غنيا وأيضا قيمة غذائية مرتفعة ونقلب جيدا حتى نحصل على عجينة البرجر، ثم نقوم بتشكيلها حسب الرغبة.

كيلو من صدور الدجاج أو الشاورما متبلة أو شيش طاووق فقط بسعر ٣٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٤٣.٧٥ ريال سعودي.

كيلو من لحم عجل مفروم طازج بسعر ٤٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٧٦.٦ ريال سعودي، كيلو من برجر الدجاج أو شيش الدجاج فقط بسعر ٣٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٤٣.٩٥ ريال سعودي. عروض اللحوم والأسماك من أسواق التميمي اليوم سعر الكيلو من لحم العجل الطازج بالعظم ٣٩.٩٥ ريال سعودي، وسعر الكيلو من لحم العجل الطازج دون عظم ٥٤.٩٥ ريال سعودي.

نصف دجاجة متبلة بسعر ٧.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١١.٥ ريال سعودي.

ثم نجد الكيلو من سمك التونة بسعر ١٢.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٢٣.٥ ريال سعودي.

بينما سعر الكيلو من روبيان مسبق التجميد ٣٢.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٤٨.٥ ريال سعودي.

ثم يكون الكيلو من ستيك السلمون النرويجي فقط بسعر ٦٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٧٩.٩ ريال سعودي، ومن أهم فوائد السلمون أنه يحتوي علي أحماض دهنية كثيرة ومنها أوميجا ٣ وهي مهمة جدا للجسم، يحتوي على بعض من المعادن من السيلينيوم الذي يتميز بدوره المهم جدا في رفع مناعة الجسم، يساعد في إنقاص الوزن، يحتوي علي مضادات للأكسدة التي تحمي الجلد وأيضا تحافظ على صحة القلب والشرايين. الوسوم عمر شويل - جدة تخفيضات أسواق التميمي في يوليو ٢٠٢١ بمناسبة عيد الأضحى المبارك - ثقفني error: Alert: Content is protected !!

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف تخفيضات أسواق التميمي في يوليو ٢٠٢١ بمناسبة عيد الأضحى المبارك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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