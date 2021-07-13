تراند الفن: عادل عبدالفتاح: هناك خلل في ملف قيد الشركات في البورصة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 07:09 صباحاً - يري عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن البورصة لا تعكس الاحداث الاقتصادية بعكس المفترض لا سيما وأن هناك تحسن كبير في الاقتصاد ومن ثم عدم ترجمة هذا التحسن يعبر عن خلل ذاتي وهذا متعلق بقيد الشركات في البورصة وهو نشاط ضعيف في حين تخرج عدد من الشركات وشركات تتمتع بضعف ربحية ومغري للاستثمار لكن غير قادرة على جذب المستثمرين.

وأضاف أنه مهما اتخذ من قرارات لخفض تكلفة التداول ما دام ان الأساس خطأ خاصة وأن البضاعة المعروضة من الأسهم غير قادرة على جذب المستثمرين ومن ثم لا بد من زيادة الشركات المقيدة في البورصة، وتشجيع الشركات لا بد أن يكون من خلال منحها ميزة في الطرح كما حدث في عام 1959 من إدراج كم كبير من الشركات بسبب الإعفاء الضريبيى.

وتابع: ما يحدث الأن تطفيش للمستثمرين فيما يتعلق بعملية تسعير الأسهم ولا بد من وضع ألية واضحة لعملية التسعير، وإعادة الهيكلة لقيد الشركات في بورصة النيل للحفاظ على سمعة البورصة المصرية وسمعة الاستثمار فيها، ومشاركة البورصة في جميع القرارات التى تؤخذ لا سيما وأن رأس المال جبان “.

جاء ذلك خلال ندوة ” وعود وتحديات ” التى نظمها موقع ” القاهرة 24″ امس بحضور 7 من مرشحي مجلس إدارة البورصة المتنافسين، بينما ادار الندوة ماهر عشم العضو المنتدب السابق لشركة مصر لنشر المعلومات الذي أدار الندوه، إن الهدف من الندوة عرض قضايا السوق وعرض الخطط الانتخابية للمرشحين.

ويتنافس 11 مرشحا على 5 مقاعد في مجلس إدارة البورصة، بعد انسحاب رئيس مجلس إدارة بورتو جروب، فيما حسم هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، وأودن للاستثمارات المالية مقعد الشركات المقيدة بالتزكية على مقعد الشركات المقيدة بالبورصة.

وتضم قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة البورصة عن الشركات العاملة في الأوراق المالية كلا من، أسامة شحاتة، العضو المنتدب لشركة يونفيرسال للأوراق المالية، إيهاب سعيد، عضو منتدب بأصول لتداول الأوراق المالية، رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة ثرى واي لتداول الأوراق المالية، شوكت المراغي، عضو مجلس إدارة البورصة السابق والعضو المنتدب لبرايم لتداول الأوراق المالية، وعادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة ثمار لتداول الأوراق المالية واحمد توفيق صديق عسران، المرشح عن شركة آرزان لتداول الأوراق المالية.

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