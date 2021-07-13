تراند الفن: المخابرات العراقية تلقي القبض على عقيد لسرقته الرواتب

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 07:09 صباحاً - أعلن جهاز المخابرات العراقية، القبض على العقيد خالد المفرجي، لاتهامه بسرقة رواتب منتسبي المديرية العامة لشؤون المحاربين.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، أن مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء والقائد العام، تابع عملية إلقاء القبض على “المفرجي”، موضحا أن هذه العملية تمت بمتابعة دقيقة من قبل جهاز المخابرات العراقي بالتنسيق مع الجانب التركي.

وأكد الناطق باسم القائد العام، أن العراق لن يتوانى بحق كل من يحاول المساس بأمن المواطن وحقوق منتسبي القوات المسلحة العراقية.



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