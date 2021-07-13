تراند الفن: 19239 طالبًا بالقسم الأدبي بالثانوية العامة بالقليوبية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 06:09 صباحاً - يؤدى اليوم الثلاثاء، طلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، شعبة أدبي، امتحان اللغة الأجنبية الثانية، بنحو 19239 ألف طالب وطالبة، هذا العام مُوزعين على 135 لجنة على مستوى المحافظة.



وأكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية على ضرورة توفير كافة السبل لأداء الامتحانات في حالة من الهدوء والاطمئنان لدى الطلاب، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى ضرورة المتابعة المستمرة لجميع اللجان.

ومن جانبه أوضح الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه جرى تجهيز جميع اللجان بالأثاث المناسب لراحة الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، خاصة فيما يتعلق بأمن وسلامة الطلاب ومكافحة انتشار فيروس كورونا، كالتباعد بين الطلاب ومراعاة ألا يزيد عدد الطلبة في الفصل الواحد عن 14 طالبا وطالبة، في كل حجرة امتحانية باللجنة، مع متابعة استلام وتوزيع كافة أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير الخاصة باللجان، فضلا عن توفير طبيب بكل لجنة.

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