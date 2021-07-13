تراند الفن: 10 شروط لقبول البنين بمدرسة تمريض “الأحرار” في الشرقية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 06:09 صباحاً - أعلنت إدارة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتور عبدالكريم العراقي، مدير عام المستشفى، عن فتح الباب القبول لدفعة جديدة بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بنين “الأحرار” وذلك للعام الدراسي الجديد 2021 – 2022.

وسيكون التقديم بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالأحرار في الشرقية، إلكترونيًا، وذلك حتى نهاية فترة التقديم يوم السبت 24 يوليو الجاري، على يُمنع منعًا باتًا استلام أية ملفات تقديم باليد، ولا يُعتد إلا بالتقديم الإلكتروني فقط.

– الحصول على شهادة إتمام الدراسة بالمرحلة الإعدادية للعام الدراسي المنقضي، مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.

– أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة المذكورة، على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة، وذلك حرصًا على مبدأ التوطين، وأن يكون المتقدم من أبناء كركز الزقازيق ويتبع إدارات “شرق الزقازيق – غرب الزقازيق – القنايات”.

– ألا يقل السن في بداية العام الدراسي عن خمسة عشر عامًا، ويجوز استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 558 لسنة 2020، بشأن النزول بالسن ستة أشهر، وبمراعاة المجموع الأعلى للدرجات.

– الالتزام في القبول بالمجاميع الأعلى أولًا، ثم اجتياز اختبارات القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي، على أن يتضمن القبول اختبار الإملاء باللغة العربية والحصول على سبع درجات، واختبار آخر باللغة الإنجليزية والحصول على ست درجات من عشرة في اللغة الإنجليزية.

– أن يكون المتقدم مصري الجنسية حسن السير والسلوك.

– أن تتراوح الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين 25 – 30 طالب.

– ألا يكون الطالب متزوجًا.

– التعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالب مُصدق عليه من ولي الأمر.

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