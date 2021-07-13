تراند الفن: خلال لقائه مع عمرو أديب.. تامر حسني يقلد عادل إمام (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 05:09 صباحاً - قلد الفنان تامر حسني، الزعيم عادل إمام، موضحًا أنه يحبه وأنه فى دمه بعيدًا عن التقليد، مشيرًا إلى أن الزعيم عادل إمام حالة لم تحصل من قبل.

وقال تامر حسني خلال استضافته ببرنامج “الحكاية” للإعلامي عمرو أديب: “أنا ممكن من كتر حبي فيه، أثر فيا، وأثر فى أجيال كثيرة..أستاذ عادل إمام حاجة محصلتش قبل كده..احنا فخورين بك جدًا يا أستاذ عادل إمام، أنا فخور بك”.

وأضاف: “وهو زعيم فعلًا، ما شاء الله كام سنة وهو على القمة، وده محصلش فى العالم كله خالص، فهو حالة محصلتش قبل كده”.

كما تحدث الفنان تامر حسني خلال استضافته عن معاناته قبل النجومية، والظروف الصعبة التي كان يعيشها، وكيف كان مصرًا على أحلامه ولم يتنازل عنها يومًا رغم قلة حيلته.

وتابع: “فيلم مش أنا، كله بيتحدث عن شماعة الظروف اللي عند أي شاب بيقول أنا ممعيش أو مش عارف.. إزاي كل الضغوطات دي.. أنا حاسس بالشباب جدًا وكنت في فترة بقول زيهم ومكنتش لاقي آكل، وقعدت كتير مش لاقي أكل وقعدت سنين مش لاقي آكل”.

“مش أنا”، يشارك في بطولته إلى جانب تامر حسني، كل من: ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، وآخرون، وقصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، والفيلم إنتاج مشترك بين شركة “سينرجي” وحسام حسني وأحمد دسوقي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.