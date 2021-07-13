تراند الفن: حبس المتهم بالتحرش وسرقة فتاة بالبساتين

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 05:09 صباحاً - قررت جهات التحقيق، بحبس المتهم ” ك. ط” 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتحرش وسرقة فتاة بمنطقة البساتين بالقاهرة.

وحصل “القاهرة 24” على فيديو يظهر لحظة ضبط الأهالي لـ شاب متهم بسرقة سلسلة ذهبية من فتاة عقب التحرش بها، أثناء سيرها في شارع العروبة بمنطقة المعادي الجديدة، وقيامهم بتسليمه لدورية أمنية تصادف مرورها بمكان ضبط المتهم.

واستنجدت الفتاة وتدعى “ه ز”، 35 سنة، بالمارة من شاب شرع في معاكستها والتحرش بها في الشارع، وحينما حاولت الصراخ سرق سلسلة ذهبية من رقبتها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وحاول الهرب لكن الأهالي نجحوا في ضبطه وتسليمه لقسم الشرطة.

وبيّن الفحص الأمني للمتهم أنه يدعى “ك.ط” 24 سنة، مقيم بمنطقة كفر طهرمس بالجيزة، وأن الفتاة من منطقة حدائق حلوان.

وبالفحص تم العثور بحوزة الشاب على 5 قطع من الحشيش المخدر ومبلغ 200 جنيه وهاتف محمول والعثور بحوزته على السلسلة الذهبية الخاصة بالمجني عليها.

حُرر محضر بالواقعة، جنح قسم البساتين لعام 2021، وأحيلت الواقعة إلى جهات التحقيق.

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