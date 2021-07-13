تراند الفن: تعرف على السر وراء انسحاب بعثة جالطة سراي من مطار أثينا قبل مواجهة أوليمبياكوس (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 05:09 صباحاً - كشف مصدر خاص داخل نادي جالطة سراي التركي المحترف في صفوفه مصطفى محمد لاعب منتخبنا الوطني، عن تفاصيل جديدة بشأن انسحاب بعثة الفريق التركي من مطار أثينا قبل مواجهة أوليمبياكوس، ضمن تحضيرات الموسم الجديد.

وقال مصدر خاص داخل نادي جالطة سراي في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24”: “بعد أن أصدرنا بيانًا رسميًا بشأن الواقعة، التي حدثت بمنعنا من الدخول إلى دولة اليونان، بسبب تحاليل فيروس كورونا الخاصة بلاعبينا، وجدنا اتجاه من الأشخاص المسؤولين بالمطار ونادي أوليمبياكوس، بتبرير كلمات البيان على حسب وجهة نظرهم، ولم يتحدث أي منهم عن سوء التعامل الآخر، الذي لم يتم ذكره في البيان الخاص بنا”.

وتابع المصدر: “لم نرفض قطعًا إعادة المسحات الخاصة بفيروس كورونا على لاعبينا، واختبارات رايبد تيست من جانب المسؤولين بالمطار، كما أدلوا في وسائل الإعلام، نحن وافقنا على إجراء عدد معين من اللاعبين بفريقنا وتم الاتفاق على ذلك، ومن ثم عدلوا اتفاقهم معنا، الأمر الذي دفع فاتح تريم مدرب الفريق وباقي اللاعبين نحو الانسحاب من المطار والعودة إلى أسطنبول”.

يذكر أن فريق جالطة سراي يستعد لمواجهة نظيره بي إس في آيندهوفن، في ذهاب الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو، على ملعب “فيليبس”، على أن تقام مباراة العودة يوم 27 من نفس الشهر على ملعب “تورك تيليكوم أرينا”.

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