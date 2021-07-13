تراند الفن: رواية “ذئب وحيد” لـ إبراهيم أحمد عيسى بمعرض الكتاب

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 04:09 صباحاً - صدر حديثًا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب عن دار الكرمة للنشر والتوزيع، رواية “ذئب وحيد” للكاتب الروائي إبراهيم أحمد عيسى، وحاز الكاتب عدة جوائز عن أعمال سابقة له أهمها، جائزة كتارا للرواية 2018، والقائمة الطويلة لجائزة راشد بن حمد للإبداع 2019.

تدور أحداث الرواية في أجواء خيالية وأرض بعيدة تماما عن، الرواية من 12 فصل جاءوا في 330 صفحة وهي جزء من ثلاثية تحمل أسم العالم التي تدور فيه أحداث الرواية وهي أرض تلال الشمس، صراعات نفوذ وخيانات ومواقف إنسانية تدور في فلك الواقعية السحرية وهذا العالم المتخيل بالكامل بكل تفاصيله وخرائطه وعادات اجتماعية لشعوب وقبائل مختلفة.

من أجواء الرواية:

“على أرض تلال الشمس عاش أشد الضواري فتكًا، قتلة مجرمون، يمتطون قطيعًا من الذئاب، ويقودهم رجل يُدعى “الذئب” لا أحد يعلم من أين جاءوا، أرَّقوا ليالي العامة، وارتعدت منهم عروش السلاطين والحكام، عدو متوحش، يجوب بحر الرمال، قاطعًا الطريق، وناهبًا القوافل، ومتحديًا مملكة وُلدت لتوِّها من رماد أخرى، وبين الذئب الوحيد والمملكة العائدة كانت هذه الملحمة”.

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