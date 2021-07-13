تراند الفن: كواليس للمرة الأولى من فيلم “مش أنا” (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 04:09 صباحاً - تحدث الفنان تامر حسني عن كواليس فيلم “مش أنا”، والذي يتم عرضه بالسينمات خلال الفترة الحالية، ويحقق نجاحًا كبيرًا، وإيرادات عالية.

وظهرت فى الكواليس التي تم عرضها فى برنامج “الحكاية”، للإعلامي عمرو أديب، مجموعة من المشاهد المضحكة، التي تجمع تامر حسني مع الفنان ماجد الكدواني، وفنانين يتمنون النجاح لتامر حسني مثل محمد عبد الرحمن، بالإضافة لكلام ماجد الكدواني عن مشاركته فى العمل وعن تامر حسني، وغيرها من الكواليس.

وقال تامر حسني خلال استضافته ببرنامج “الحكاية” عن الفيلم: “بشكر كل صناع العمل والأبطال والجماهير اللي ادتني طاقة إيجابية كبيرة والفيلم كان مجازفة لأن نسبة الإشغال كانت 50% في السينما، لكن كان عندي يقين انزل في التوقيت دا، لأنه عمل إيرادات أعلى من قبل كورونا”.

“مش أنا”، يشارك في بطولته إلى جانب تامر حسني، كل من: ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، وآخرون، وقصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، والفيلم إنتاج مشترك بين شركة “سينرجي” وحسام حسني وأحمد دسوقي.

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