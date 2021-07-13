تراند الفن: كارتيرون يرشح أوباما للانضمام للمنتخب ويكشف موقفه من عودة مصطفى محمد واستبعاد عواد وأبو جبل

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 04:09 صباحاً - يرى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، أن يوسف أوباما نجم الفريق الأبيض لم يحصل على ما يستحقه بشكل كافي.

وقال باتريس كارتيرون في تصريحات تليفزيونية: إن أوباما لا يحصل على ما يستحقه بالشكل الكافي مشددًا على أحقيته في الانضمام للمنتخب.

وتابع حديثه قائلًا: ” أرشح أوباما للانضمام للمنتخب الوطني، مستواه يؤهله لذلك، أوباما لم يحصل على فرصة مع المنتخب، ولكنه لاعب هجومي ولم يتم اختباره بشكل كافي وأظن أنه سيكون إضافة”.

واستكمل: “أعرف مشكلة أوباما، هو أحد أبناء نادي الزمالك لذلك دائما ما نكون أكثر قسوة مع اللاعبين الذين نشأوا في النادي، إذا قارننا أرقام أوباما بأقرانه في الأندية الإفريقية ستجدون أنه متفوق”.

وأردف عن اللاعب: “أفضل مركز ليوسف أوباما بين المهاجم وصانع الألعاب، حيث يبذل مجهودا كبيرا ويركض كثيرا في كل مباراة ومستواه في تقدم ملحوظ”.

وانتقل للحديث عن محمد عبد الشافي مؤكدا أن السن قد لا يمنعه من الانضمام لمنتخب مصر واستشهد بوادي دجلة الذي أعاد عصام الحضري للمنتخب رغم كبر سنه، وأتمنى تكرار الأمر نفسه مع عبدالشافي الذي يحظى باحترام كبير من قبل زملائه.

أما عن عودة مصطفى فتحي للزمالك الموسم المقبل فقد أوضح: “علينا توجيه التحية لمصطفى فتحي على ما يقوم به هذا الموسم مع سموحة، لكني لن أرد على سؤال عودته للزمالك من عدمها، ولكن عودته واردة بكل تأكيد”.

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