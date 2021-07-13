تراند الفن: رواية “ظلال الكولوسيوم” لـ مصطفى عرفي بمعرض الكتاب

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 04:09 صباحاً - صدر حديثًا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب عن دار الشروق للنشر والتوزيع، رواية “ظلال الكولوسيوم” للدكتور محمد مصطفى عرفي، ويقع جناح دار الشروق بمعرض الكتاب بقاعة 2 جناح B56..

عن الرواية ” إنها سياحة عقلية، ووجبة دسمة حول إيطاليا الجميلة في سياق إنساني ومغامراتي يستلب الألباب حينًا، ويقطع الأنفاس أحيانًا أخرى”.

ومن أجواء الرواية:

“في روما الجميلة العريقة الفاتنة، وبالقرب من أحد أهم معالمها؛ الكولوسيوم، تنشأ قصة حب بين المصري محمود شوكت، والصحفية الإيطالية فينيس فنتالي؛ فكلاهما لقيَ بالفعل ضالته في الآخر بعد عناء ومشقة؛ ولأن كل جمال خدَّاع بالضرورة، وأن الطبيعة قد تعبس في التوِّ بعد ابتسامتها، ولأن وراء الأكمة ما وراءها، فإن موضوعًا صحفيًّا تبدؤه فينيس حول الهجرة غير الشرعية والاتِّجار بالبشر يجعلها تتعرض لغضب المافيا الإيطالية الجديدة وأصحاب النفوذ؛ مما يشكل خطرًا على حياتها وحياة محمود، ليجد الاثنان نفسيْهما بين حبِّ الحياة وضرورة الواجب”

إنها سياحة عقلية، ووجبة دسمة حول إيطاليا الجميلة في سياق إنساني ومغامراتي يستلب الألباب حينًا، ويقطع الأنفاس أحيانًا أخرى”.

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