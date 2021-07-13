تراند الفن: قاضٍ في جازان يتفاجأ بزوجين أبكمين خلال الاستماع في قضية طلاق.. والكشف عن أسباب طلب الزوجة فسخ النكاح

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 04:09 صباحاً - أدمن ‏24 دقيقة مضت المرصد 16 زيارة

صحيفة المرصد: قرر قاضٍ في منطقة جازان تأجيل جلسة الاستماع لقضية زوجين أبكمين، وذلك لطلبه الاستعانة بمترجمين للغة الإشارة.

وحسب “الوطن” طلبت الزوجة فسخ النكاح بسبب كثرة المشكلات العائلية بينهما واستخدام زوجها سيارة باسمها وكثرة المخالفات المرورية وعدم النفقة.

وحضر طرفي القضية للمحكمة،بعد شكوى السيدة زوجها، ومطالبتها بفسخ النكاح في قضية تعد الأولى من نوعها، وأجل القاضي الجلسة بينهما، للاستعانة بمترجمي الإشارة.

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