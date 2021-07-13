تراند الفن: بالفيديو.. “الزعاق” يحدد بداية دخول موسم سهيل.. وموعد انكسار شدة الحر

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 04:09 صباحاً - أدمن ‏50 دقيقة مضت المرصد 16 زيارة

صحيفة المرصد: كشف الخبير الفلكي، الدكتور خالد الزعاق،عن موعد دخول موسم سهيل وموعد انكسار شدة الحرارة.

وقال الزعاق خلال مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” أنه لم يتبق سوى 40 يوماً ويدخل موسم سهيل الذي ينقضي قبله “القيظ”.

وأشار إلى أن حدة الحرارة لن تنكسر إلا بنهاية النجم الأول من نجوم سهيل، أي لن تنكسر شدة الحرارة إلا في شهر محرم .

وأضاف: أفضل فاكهة هي الفاكهة الصيفية والتي تعتمد على قوة الحرارة فكلما زادت الحرارة زادت الحلاوة وأفضل أنواع الفواكه في الشتاء هي الحمضيات وكلما زادت البردوة زاد الحمض فالحلاوة مرتبطة بالحرارة والحمض مرتبط بالبرودة.

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